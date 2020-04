NEWS CORONAVIRUS – Oltre alla crisi sanitaria, l’emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio l’intero sistema economico europeo e mondiale. Tutti gli stati europei stanno imbastendo piani per far fronte alle crisi che stanno colpendo il tessuto sociale nei più svariati ambiti, compreso quello sportivo. In Italia, il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato su Facebook il piano italiano per rilanciare il mondo dello sport.

NEWS CORONAVIRUS, SPADAFORA PENSA A UN PIANO STRAORDINARIO

“Stiamo pensando a un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie“. È con queste parole che Vincenzo Spadafora lancia la nuova misura messa in atto dal governo per salvaguardare il mondo sportivo italiano.

Nei prossimi giorni nello specifico, il ministro terrà un summit con i delegati delle 5 maggiori federazioni sportive italiane per concordare quali misure utilizzare per aiutare tutte le associazioni e in particolare quelle associazioni che hanno riscontrato maggiori difficoltà durante questo periodo buio. Gli interessi in ballo sono tanti, e aiutare tutti in maniera omogenea sarà un arduo compito per il governo che concorderà con le diverse organizzazioni il piano per la ripresa.

Per attendere l’ufficialità però bisognerà attendere la fine delle consultazioni avviate dal governo. Nel frattempo tutte le competizioni saranno vietate così come imposto dal prolungamento del precedente decreto, anche se diverse leghe sportive hanno già optato di concludere qui la stagione.

Seguici anche sul nostro account Instragram