L’agente di Jeremie Boga non si sbilancia: “Le parole di Giuntoli fanno piacere, ma ora non pensiamo al mercato”

Non è un mistero che il Napoli abbia gli occhi su Jeremie Boga, esterno del Sassuolo. Il giocatore si stava mettendo in mostra fino alla sospensione a causa del Coronavirus, con prestazioni e gol.

L’agente dell’ex Chelsea, il fratello Daniel, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non ha voluto commentare il mercato che verrà, ma ha ringraziato gli elogi della dirigenza partenopea:

“Le parole di Giuntoli fanno piacere perché i complimenti piacciono come è ovvio che sia. Ma in questo momento non mi va di parlare di mercato: è una fase difficile per l’umanità e appena le cose andranno meglio torneremo anche a parlare di mercato”.