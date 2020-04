Maradona Coronavirus – Stefano Ceci, amico del Pibe de Oro, racconta di quanto sia un soggetto a rischio l’ex del Napoli e di come procede il suo isolamento

MARADONA CORONAVIRUS – Durante la diretta di Radio Goal, programma trasmesso su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Ceci, amico di Diego Armando Maradona. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito all’ex calciatore del Napoli. Ecco quanto detto:

MARADONA CORONAVIRUS DICHIARAZIONI

“Per fortuna sono a Dubai e posseggo una grande casa, proprio per questo non posso lamentarmi. Qui sono corsi tutti ai ripari e l’hanno fatto molto prima di altri. Dove mi trovo io non è come l’Italia, se dicono che non si esce nessuno va contro le regole, e per chi non le rispetta ci sono provvedimenti seri: ti arrestano! Diego è un soggetto a grande rischio Coronavirus, ha tante patologie, problemi di cuore, al fegato e anche di peso. L’altro ieri ho parlato con lui e mi ha detto che non è possibile dover restare ancora a casa tutto questo tempo”.

CECI CORONAVIRUS SUD AMERICA

Maradona ospite a Che Tempo Che Fa

“Lui che è sempre stato chiuso dentro, fin da quando aveva 15 anni. Quando siamo venuti a Napoli, al San Carlo, ci siamo dovuti fare tre giorni interi in albergo. Anche in Sud America si è interrotto il calcio, tutti hanno fermato le competizioni, dopo quello che è successo in Europa è giusto che siano state prese queste misure anche lì. Al momento in Argentina siamo sui 900 contagiati, a differenza dell’Italia ove sta morendo una persona ogni due minuti”.

MARADONA NAPOLI

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’amico del Pibe de Oro in merito all’isolamento del calciatore che ha vestito la maglia azzurra. Nessun pericolo in questo momento ma ha espresso chiaramente che Maradona è sicuramente una di quelle persone ad alto rischio qualora dovesse affrontare il Coronavirus. Ceci ha confermato quanto detto praticamente da chiunque, la miglior cosa da fare in questo momento è stare a casa, così come sta facendo anche lui.

