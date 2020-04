Frase di Mentana non va giù ai napoletani. Lui risponde così: “Ridicoli piagnoni, amo Napoli più di voi”

Enrico Mentana risponde alle critiche ricevute dopo una frase non piaciuta ai napoletani

Enrico Mentana, noto giornalista, si è espresso sui social per rispondere alle critiche che gli sono arrivate dopo aver rilasciato una frase, nel presentare il pezzo del portale Open, che non era andata giù a tanti napoletani: “A Napoli c’è ance un’eccellenza“. Queste le parole che non sono piaciute al popolo partenopeo.

Mentana attraverso i social ha voluto rispondere a queste accuse rilasciando le seguenti parole: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un semplice anche, imparate l’italiano. Amo Napoli più di voi evidentemente”.