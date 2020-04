L’ospedale Cotugno di Napoli viene elogiato da Sky News

CORONAVIRUS COTUGNO – Il servizio mandato in onda su Sky News esalta l’organizzazione e l’attenzione del personale sanitario della struttura più avanzata del sud.

LAVORO MINUZIOSO E ATTENTO ALL’OSPEDALE COTUGNO DI NAPOLI

L’inviato illustra le immagini direttamente dall’ospedale Cotugno di Napoli: “Indossano delle super-maschere, molto più vicine alle maschere antigas che non alle normali mascherine. Incredibilmente nessun medico si è infettato, qui. Si può fare. Basta indossare gli strumenti di protezione adatti e seguire i protocolli giusti. La preparazione e l’equipaggiamento sono le chiavi per fermare il virus”.

Ognuno svolge il proprio lavoro in un’area separata dal resto. Persino la preparazione del farmaco per un’iniezione viene effettuata in un’altra stanza. Sì, è un lavoro minuzioso ed impegnativo, ma da tutto ciò ne derivano gli ottimi risultati. Grazie ai dispositivi di protezione individuale e alle tecniche precise ed isolate per erogare assistenza, l’ospedale Cotugno viene descritto come “l’eccellenza” italiana dove “i medici non si ammalano”.

CORONAVIRUS COTUGNO, LA STRUTTURA PIÙ AVANZATA

“La crisi degli ospedali del nord ha dato al Cotugno la possibilità preziosa di prepararsi a dovere, per tempo. È un’eccezione al sud, è la struttura più avanzata”.

I MEDICI DELLA CAMPANIA

Grazie all’impegno del personale sanitario e dei medici ricercatori, tra cui anche il dottor Paolo Ascierto, la Campania riesce a dare un’immagine positiva durante l’emergenza Coronavirus. Di fatti riportiamo le parole espresse dall’oncologo del Pascale durante l’intervista a SpazioNapoli:

“In questo momento il sud sta reggendo, l’isolamento contenitivo sembra che sta funzionando. I dati, rispetto al nord, sono incoraggianti sia per quanto riguarda i contagi che i decessi. Le misure restrittive sono l’unica azione che in qualche modo possono contenere l’infezione.

Il Toci (Tocilizumab, ndr) è un farmaco che agisce contro le complicanze e non contro il virus. Un vaccino sarebbe sicuramente l’aspetto più importante per preservarci dal virus, ma i tempi del vaccino sono lunghi. Io sono convinto che usciremo sicuramente da questa emergenza e lo dico con cognizione di causa guardando a quanto sta accadendo a Wuhan”.