Castellacci: “Bisogna fare delle indagini specifiche ai giocatori risultati positiv prima di riprendere”

Castellacci ha parlato in merito ai giocatori risultati positivi al Coronavirus

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato a Radio Kiss Kiss sul problema della ripresa degli allenamenti per via del Coronavirus. Queste sono le sue parole alla trasmissione Radio Goal:

“Prima di riprendere le attività tutti gli atleti colpiti da covid19 devono fare delle indagini approfondite per capire se sono stati riportati danni all’apparato respiratorio e cardiovascolare. Non bisogna abbassare la guardia”.