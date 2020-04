Il dottor Paolo Ascierto ci rilascia alcune informazioni in merito all’emergenza Coronavirus

ASCIERTO CORONAVIRUS – Durante l’intervista rilasciata dal dottor Paolo Ascierto alla nostra redazione SpazioNapoli, diversi sono gli argomenti trattati. Di seguito sono evidenziate le domande e le relative risposte sulla situazione Covid-19 e il protocollo di cura per le complicanze, avviato dall’oncologo dell’ospedale Pascale.

Salve Professore, come prosegue la curva dei contagi in Campania da Covid-19? Senza volerci sbilanciare, quando pensa si possa realisticamente pensare di tornare alla normalità?

“In questo momento il sud sta reggendo, l’isolamento contenitivo sembra che sta funzionando. I dati, rispetto al nord, sono incoraggianti sia per quanto riguarda i contagi che i decessi. Le misure restrittive sono l’unica azione che in qualche modo possono contenere l’infezione.

Il Toci (Tocilizumab, ndr) è un farmaco che agisce contro le complicanze e non contro il virus. Un vaccino sarebbe sicuramente l’aspetto più importante per preservarci dal virus, ma i tempi del vaccino sono lunghi. Io sono convinto che usciremo sicuramente da questa emergenza e lo dico con cognizione di causa guardando a quanto sta accadendo a Wuhan”.

DOTTOR ASCIERTO, LA CURA CON IL TOCILIZUMAB

Come prosegue la sperimentazione del farmaco Tocilizumab con il suo protocollo?

“Lo studio è iniziato il 19 marzo scorso e nel giro di pochissimi giorni si sono iscritti alla sperimentazione clinica circa 500 centri ospedalieri di tutta Italia. Finora sono stati trattati oltre mille pazienti, ma la casa farmaceutica che lo produce ha messo a disposizione circa 3000 fiale. I risultati scientifici si avranno non prima di qualche settimana.

Quello che posso darvi è un’impressione su quello che noi abbiamo osservato al Cotugno, dove con il Toci sono stati trattati numerosi pazienti. Nel giro di pochi giorni 4 pazienti sono stati estubati e dopo due settimane 11 sono tornati a casa. Il farmaco è arrivato e arriverà laddove i centri ospedalieri ne hanno fatto e faranno richiesta.

Notizie confortanti arrivano, comunque, da diverse parti di Italia, ho notizie ottime da Padova, Fano, Modena, da Siracusa, dal San Raffaele di Milano, da Chieti, dalla Basilicata. La mia parola d’ordine resta tuttavia: cauto ottimismo”.