Salvatore Esposito: “Ho sempre detto ad Immobile di venire al Napoli! Maradona è il più forte di tutti i tempi”

Salvatore Esposito ha parlato di tanti argomenti vicini al calcio Napoli

Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano nella serie Gomorra, è intervenuto nella diretta dei colleghi di Calciomercato.com parlando di tanti temi tra cui il suo Napoli. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’attore napoletano:

“Maradona è il giocatore più forte di tutti i tempi, vederlo palleggiare ad un passo da me è stato incredibile. Si è complimentato con me per la serie, io incredulo gli ho detto di non scherzare dato che lui è Maradona. Insigne è il nostro capitano ed è amato dai tifosi del Napoli, ci sta che quando le cose non vanno bene si tende a colpevolizzarlo, sbagliando a mio avviso. Gattuso? Ha fondato la sua carriera sull’impegno, non potrà che diventare un grande allenatore”.

“Ho sempre consigliato il Napoli ad Immobile. Avrebbe bisogno di giocare uno, due campionati da titolare fisso e non so se gli azzurri potrebbero garantirglielo soprattutto se dovesse rinnovare Mertens! Sul belga posso dire che è più napoletano di me, si è calato nella realtà napoletana a 360 gradi”.