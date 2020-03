Repubblica – Serie A, se annullassero la stagione il Napoli potrebbe addirittura finire in Champions

Nuovo scenario per il Napoli: potrebbe qualificarsi in Champions

L’edizione odierna de La Repubblica lancia uno scenario in cui il Napoli volerebbe in Champions League l’anno prossimo.

Non c’è ancora alcuna certezza sulla ripresa del campionato. Se l’intera stagione fosse annullata, lo scudetto non verrebbe assegnato ed i pass per le competizioni europee ed internazionali sarebbero assegnati in base alla classifica dell’anno precedente. C’è uno scenario in cui il Napoli rientrerebbe dalla porta di servizio in Champions: grazie al secondo posto di due anni fa. “De Laurentiis spinge per giocare, senza speculare sulla tragedia” conclude il quotidiano.