Milik nel mirino di Milan e Atletico

Il futuro di Arek Milik sembra esser lontano da Napoli. L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che se Ibrahimovic dovesse salutare il Milan, entrerebbe al suo posto, in rossonero, il polacco azzurro.

MILIK, SU DI LUI NON SOLO MILAN

L’edizione odierna di TuttoSport parla di Arek Milik e delle sue probabili mete future. La sua scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, mette un po’ con le spalle al muro il Napoli, che sarà costretto a cederlo in estate, per non perderlo a zero euro un anno dopo. Il quotidiano aggiunge: “Il Milan potrebbe giocarsi al meglio le proprie carte, non avendo grandissima concorrenza interna. Ma se invece ci fosse la volontà di cambiare aria, ecco che l’ Atletico Madrid entrerebbe prepotentemente in lizza. E’ il giocatore che piace a Diego Simeone“.

