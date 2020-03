De Giovanni Galli, lo scrittore risponde al primario del Sacco di Milano in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il motivo? Il comportamento dei napoletani

DE GIOVANNI GALLI Hanno fatto discutere non poco le immagini della Pignasecca stracolma di persone, nel cuore di Napoli. Immagini che hanno fatto il giro del web e sono arrivate anche nelle trasmissioni più importanti. Casi isolati, prevedibili in un quartiere come la Pignasecca, che non dovrebbero macchiare un comportamento impeccabile tenuto finora dai napoletani. L’ha spiegato anche lo scrittore Maurizio de Giovanni, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

“La risposta di Napoli è stata unica, molto meglio di quanto si pensasse. La settimana scorsa vidi il prof Galli che, dall’Annunziata, parlava della gente di Napoli in strada, mostrava le foto. Parlano della gente di Napoli senza conoscerla, questa è una delle cose che più mi dà fastidio“

Il calcio ci manca, non è banale, è un pensiero sociale. Con qualche bella partita da vedere saremmo rimasti più volentieri a casa. Il calcio è un settore economico importante ma deve rispondere alle caratteristiche della vita sociale. I calciatori vanno tenuti in buona salute, il cattivo esercizio ha portato ad alcuni ammalati. Bisogna tenere presente la salute dei calciatori, poi appena possibile riprendere.

In diretta, il professor Galli, primario del Sacco di Milano, aveva portato l’attenzione sulle strade affollate a Napoli. Prima ancora, sempre in tv, su Rai 3, aveva avuto un diverbio con il collega Ascierto, del Pascale. Soltanto in seguito aveva corretto il tiro. Ascierto era stato accusato di aver copiato, con il suo team, dal Sacco e dagli ospedali cinesi la cura con il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatica. La risposta di Ascierto, perentoria, è stata manifestata nell’intenzione di divulgare e non di attribuirsi meriti.

Striscia La Notizia aveva poi mandato in onda un servizio sulla “gaffe di Ascierto”. Querelata, la nota trasmissione Mediaset ha corretto il tiro con le parole di Gerry Scotti e mandando in onda una gaffe di Galli.

