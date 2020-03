Coronavirus – “Primo guarito al Sud con il farmaco anti Ebola”

Anche il farmaco anti ebola riesce a curare l’infezione da Coronavirus.Il primo caso del Mezzogiorno è uscito da una situazione di grave emergenza.

Coronavirus – Arriva un secondo farmaco oltre al Tocilizumab in grado di curare l’infezione da Coranavirus. È il farmaco Remdesevir, un antivirale attualmente non in commercio usato per infezioni da virus potenti come l’ebola, è stato in grado di attenuare una situazione di estrema gravità in cui versava un paziente del Sud, primo e unico al momento.

Dunque non solo l’utilizzo dello Tocilizumab ma anche il Remedesivir che ad oggi però è stato usato con il contagocce. Infatti secondo quanto affermato dal Professore Paolo Maggi, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive di Caserta: “Non so se altri ospedali del sud lo stanno utilizzando ma di certo a Caserta, (dove si stanno ancora sperimentandfo altri farmaci) abbiamo registrato il primo caso di paziente del sud guarito con questo antivirale”