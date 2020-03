Coronavirus, più di 250 i denunciati per aver violato la quarantena obbligatoria

Più di 250 denunciati per aver violato la quarantena

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sono ben 257 le persone denunciate finora per aver violato la quarantena nonostante consapevoli dell’essere positivi al Coronavirus.

Qualcuno ha usato la scusa del cane e qualcun’altro girovagava per Milano dopo aver lasciato l’ospedale, adesso rischiano il processo per epidemia colposa. I dati riportati dal 26 al 29 marzo dimostra che sono tante le persone ad allontanarsi dalle loro case, dimostrando inoltre che non fa paura la possibilità di dover scontare dai 5 anni in su di pena in carcere a causa della violazione del decreto. Quest’ultima notizia è stata riportata dai colleghi de Il Mattino.it