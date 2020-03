Ass. Borriello: “Il popolo napoletano si sta comportando molto bene, stiamo istituendo un centro di smistamento di alimentari”

L’assessore dello sport del comune di Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli. L’argomento è stato la crisi sanitaria che ha colpito il Mondo e di conseguenza, anche la Campania e Napoli.

Ecco le sue parole:



“Vedo una grande maturità del popolo italiano che sta rispondendo con responsabilità a tutte le indicazioni. Questo l’unico modo per uscire da questa crisi.

Non bisogna stare per strada, esiste rigidità su questa cosa e le persone vanno in contro a una denuncia e multa, ma vedo grande senso di responsabilità e un comportamento buono dei cittadini napoletani.

È evidente che dopo questa crisi sanitaria, le abitudini di alcune famiglie cambieranno. Da popolo affettuoso potremmo diventare un popolo più freddo inizialmente. Una piscina, la scuola calcio, una palestra, verranno viste come luogo di contagio e inizialmente ci sarà difficoltà per queste attività.

Sanificazione più frequente? Questo avverrà. Anche nelle scuole, avverrà con frequenze più stringenti. Se gli alunni andranno a scuola fino a luglio, si penserà a classi meno piene così da dare la possibilità a portare a compimento l’anno scolastico e di andare tutti a scuola. Per tornare alla normalità ci vorrà del tempo, però siamo un popolo pieno di risorse e supereremo questa crisi.

Stiamo istituendo come comune un centro di smistamento di alimentari. I cittadini stanno mettendo i bisogni di prima necessità per le persone che hanno più bisogno.”