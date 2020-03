Milik Napoli, tutto incerto: due club interessati al polacco

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MILIK NAPOLI – Stando a quanto ha riportato oggi la Gazzetta dello Sport, la situazione che lega Milik al Napoli si sta facendo sempre più incerta. Il rinnovo non è arrivato, le richieste del polacco sono ben distanti da quelle del presidente. Sembra davvero che De Laurentiis sia arrivato al punto di decidere per la cessione del centravanti, ma è ancora tutto in itinere. Nel frattempo, due club lo hanno puntato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Milik Napoli, probabile addio

“L’attaccante appare destinato ad altri lidi in estate. Al di là della mediazione fra procuratori e dirigenza del Napoli, il centravanti sembra proprio intenzionato a cambiar aria, a cercare nuovi stimoli altrove. A Napoli lui e la sua compagna Jessica stanno bene, però a volte senti l’esigenza di nuove scommesse“.

“Il club lo ha atteso dopo due infortuni gravissimi e lui lo sa e ha dimostrato gratitudine anche tornando a certi livelli. E non era semplice riprendere, calcolando che con i due crociati delle ginocchia rotti ci sono stati atleti che hanno smesso di giocare“.

“Insomma, anche se le strade si divideranno, col club non pare ci sia una frattura. E non è detto ancora che non possano esserci sorprese. Ad oggi c’è l’interessamento del Milan, per il centravanti, così come quello dell’Atletico Madrid. Ma sul domani non vi è certezza“.