Calciomercato Napoli: due nomi per sostituire Ghoulam

Calciomercato Napoli, Ghoulam via per far spazio ad un nuovo arrivo: due i nomi principali

CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Da tempo ormai si parla di Faouzi Ghoulam in uscita, come da tempo si cerca di individuarne il sostituto. Sulle sue pagine odierne, Tuttosport ha individuato i due nomi in cima alla lista del ds azzurro Cristiano Giuntoli per sostituire l’algerino. Ormai il Napoli sembra aver deciso il destino di Ghoulam, sempre più ai margini della rosa azzurra visti i ripetuti infortuni degli ultimi due anni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Calciomercato Napoli: fuori Ghoulam, due i possibili sostituti

“Addio a Callejon (scadrà a fine stagione) e a Milik, che ha chiesto 5 milioni netti e una clausola da massimo 50 milioni. Condizioni inaccettabili per il Napoli: il centravanti è sul mercato. Opzioni in Premier e in Liga, con l’Atletico Madrid che ha bisogno di un centravanti, ma non pare intenzionato ad andare sul polacco“.

“Però il Napoli corteggia Vrsaljko: i colchoneros potrebbero aprire la trattativa. L’ex esterno difensivo del Sassuolo è un vecchio pallino del Napoli, che vede nel croato la soluzione per sostituire il partente Ghoulam. Altrimenti Giuntoli ha già pronta la soluzione Tsimikas dall’Olympiacos“.