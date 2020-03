Meret Napoli, in caso di cessione di Alex arriva Sirigu

Meret Napoli, possibile addio: Sirigu il sostituto più indicato

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERET NAPOLI – Secondo quanto riporta quest’oggi Il Corriere dello Sport, la situazione della permanenza del giovane portiere Alex Meret con il Napoli sarebbe ancor più precaria. Tutto dipende, ovviamente, dal minutaggio che mister Gattuso prevederà per lui, almeno per la prossima stagione. Comprensibilmente, qualora non dovesse più esser ritenuto centrale nel progetto, Meret lascerebbe gli azzurri in virtù di un sostituto, il cui nome pare essere anche già sicuro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Meret Napoli: titolarità o addio

“Gattuso aveva deciso, almeno sino a un mese fa, che Ospina fosse davanti a Meret, per affidabilità tecnica nel palleggio, per la capacità, nelle uscite e dunque nella costruzione, di rappresentare un uomo in più sul quale contare: poi il pallone ha smesso di rotolare e, giustamente, c’è stato ben altro su cui riflettere“

“Meret ha un contratto che gli scadrà nel 2023, c’è tempo ma neanche poi tanto, e comunque non avrà voglia di sprecarne ancora in panchina: legittimamente“.

“Se la risposta dovesse spalancare per il portiere friulano, quello che viene ritenuto un predestinato, allora il Napoli saprebbe di avere in casa un talento sul quale adagiarsi per un decennio almeno; ma se invece nascessero perplessità o Meret avvertisse dentro di sé il desiderio di non dover convivere in una precarietà che potrebbe turbarlo, allora dietro quella stessa porta comparirebbe, una su tutte, l’ombra di Salvatore Sirigu“.

“È Sirigu, allo stato attuale, l’unico eventuale pretendente per virare e nettamente anche dal punto di vista progettuale e la carta d’identità non rappresenta né un peso e né un ostacolo“.