Cassano parla del taglio stipendi in casa Juve

JUVE CASSANO – La Juventus, vista l’emergenza sanitaria che sta impedendo lo svolgimento delle attività sportive, ha deciso di ridurre i compensi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 a giocatori e staff. Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista al quotidiano Corriere dello Sport ed ha detto la sua su tale decisione.

MAURO: “LA JUVE HA VINTO IL TROFEO DEL BUON SENSO”

JUVE, CASSANO DICE LA SUA SUL TAGLIO STIPENDI IN CASA BIANCONERA

L’ex calciatore ha parlato al Corriere dello Sport del taglio stipendi in casa Juve. Queste le sue parole:

“Se lo hanno fatto è perché quasi sicuramente non si giocherà più questo campionato, vuol dire che lo sanno già altrimenti non lo avrebbero fatto. Possibili correzioni se si tornasse a giocare? Si sarebbe potuto fare di mese in mese. Si sarebbe anche potuto fare a fine giugno. In Serie A è giusto che si faccia un taglio, mentre in Serie B e in Serie C vanno trovate soluzioni diverse perché lì i calciatori guadagnano molto meno”.

