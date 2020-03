63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

EYSSERIC CORONAVIRUS – Valentin Eysseric ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Le Parisien. Il centrocampista parla con rabbia dell’emergenza Coronavirus, attaccando chi ha voluto giocare la partita dell’8 marzo contro la Sampdoria e il fatto che altri compagni siano positivi, ma che non gli venga effettuato il tampone:

“La partita dell’8 marzo contro la Sampdoria non andava disputata. Ora ci alleniamo in casa, fortunatamente ho un piccolo giardino e un appartamento grande, penso a chi non ha queste possibilità.

Finora nessuno ci ha fatto un tampone, ma penso che se ce lo facessero troverebbero almeno sei o sette giocatori asintomatici ma positivi. Ci dicevano che era solo una piccola influenza, ma in realtà non avremmo dovuto giocare quella partita. Solo dopo abbiamo saputo che molti di loro erano positivi”.