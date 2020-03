56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Coronavirus Serie A, quando riparte il campionato? La domanda è lecita e molto diffusa in queste ore. Tra la Lega, l’AIC e la FIGC ci sono posizione diverse e a quanto pare in opposizione. Dalla FIGC, ad esempio, spingono per portare a termine il campionato. Tommasi dall’AIC invece sembrerebbe più propenso alla chiusura del campionato.

CORONAVIRUS SERIE A

Intanto, sta per arrivare un altro decreto del Governo sullo sport: la proroga per gli sportivi di evitare allenamenti fino al 17 aprile. Nessuno sportivo potrà dunque allenarsi a livello agonistico, dai professionisti ai dilettanti. Una decisione che probabilmente andrebbe a compromettere la regolare fine della Serie A. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

SERIE A SCUDETTO, LEGGI LE ULTIME QUI

Intanto, i club si sono dati una data come scadenza: il 12 aprile decideranno se continuare o meno la Serie A. Anche tra i club è scontro totale: Diaconale attacca la Juventus, con la Lazio che preferirebbe giocarsi lo Scudetto sul campo.