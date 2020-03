36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sono arrivati i dati di oggi relativi al contagio da COVID-19 in Italia. Il bollettino, diramato da Borrelli, capo della protezione civile, dice che sono 812 i morti nelle ultime 24 ore, 1590 i nuovi guariti, 1648 i positivi.

In totale, dunque, in Italia sono 101.739 i casi di COVID-19, di cui 11.591 morti e 14.620 guariti. Sono in totale 477.359 i tamponi effettuati in Italia.