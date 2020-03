La solidarietà a Napoli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE SOLIDARIETÀ NAPOLI CORONAVIRUS – L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova non solo il sistema sanitario dell’Italia ma anche il tessuto economico del paese. Da Napoli arriva un piccolo gesto che già sta spopolando sui social per la sua semplicità e genialità nel vero stile della città partenopea.

SOLIDARIETÀ NAPOLI CORONAVIRUS

“Chi può metta, chi non può prenda” così si legge in Via Santa Chiara su un cartello agganciato ad un tipico paniere in vimini.

FOTO