Coronavirus Pozzuoli, festa trash in strada con tantissime persone che hanno eluso la quarantena con canti e balli. La festa ai “marocchini” a Pozzuoli

CORONAVIRUS POZZUOLI – Davvero assurde le immagini che arrivano da Pozzuoli. In periodo di piena emergenza per l’epidemia a causa del Coronavirus, nelle scorse ore è stata inscenata una vera e propria festa di paese.

Coronavirus, a Pozzuoli festa in strada con canti e balli

Come riporta l’edizione online de Il Mattino, adulti e adolescenti sono scesi in strada per ballare e cantare. È la domenica trash andata in scena tra i palazzi popolari dei “marocchini“, nella zona di via Napoli. Qui, nel pomeriggio, numerosi residenti si sono riversati nel rione cantando e ballando a ritmo di musica.

Festa ai “marocchini” a Pozzuoli

La festa è stata ripresa dai partecipanti e postata in diretta su Facebook mentre i video in queste ore stanno circolato nelle chat di WhatsApp. All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli e dei poliziotti del locale Commissariato i partecipanti alla festa si sono dileguati.