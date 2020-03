Tagli ingaggi dei giocatori, l’AIC protesta: sì al taglio, ma non di tre mesi

Continua il dibattito sulla questione stipendi dei giocatori

Il Corriere della Sera scrive dell’incontro, in conference call, tra la Lega e il sindacato dei giocatori per discutere sul possibile piano che prevede il congelamento degli stipendi dei calciatori.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la riduzione degli stipendi riguarderebbe i mesi di marzo, aprile e maggio ma l’AIC controbatte ammettendo la disponibilità dei calciatori a tagliarsi, sì l’ingaggio, ma non per tre mesi anche perché non è ancora stata deciso se il campionato dovrà proseguire o meno.

Continua il vertice tra le due parti con il documento che potrebbe essere presentato entro lunedì.