Lega Serie A, si va verso la sospensione degli stipendi: lunedì la richiesta ufficiale a Tommasi

La Lega Serie A formalizzerà la richiesta, è una manovra transitoria in attesa che si torni a giocare

All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha riportato la proposta che verrà avanzata dalla Lega Serie A all’Associazione Italiana Calciatori, per quanto riguarda il taglio degli stipendi. Il presidente di Lega Paolo Dal Pino e l’amministratore delegato Luigi De Siervo chiederanno a Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, la sospensione degli stipendi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Lega Serie A richiederà la sospensione degli stipendi all’Associazione Italiana Calciatori. La misura consentirebbe ai club di interrompere il pagamento dell’Irpef, che è a carico dei club. Le società infatti pagano uno stipendio lordo che è pari quasi al doppio di quello realmente percepito dal calciatore. La misura è transitoria ed al momento prese come termine il 3 aprile, ma la sensazione è che verrà prolungata, così come il Decreto Cura Italia. La volontà è quella di gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione che si è creata, in attesa che si ricominci a giocare”.