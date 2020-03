VIDEO – All’asta la maglia di Fabia Ruiz di Inter-Napoli di Coppa Italia: ecco come partecipare

View this post on Instagram

Non si può restare FERMI in questo momento così difficile per tutto il mondo , ma soprattutto non possiamo lasciare INDIETRO dei nostri fratelli . Così ho deciso di fare un’asta di beneficienza dove l’intero ricavato servirà ad aiutare le famiglie che necessitano di beni primari . Ringrazio @fabianruiz52 che con immenso onore e piacere ci ha reso omaggio della sua maglia messa nella sfida Inter – Napoli di Coppa Italia . Per partecipare all’asta basta lasciare un commento o scrivermi in direct . La cifra più alta si aggiudicherà la maglietta . L’asta termina Sabato 04 Aprile ore 20. “ Nessuno si salva da solo “