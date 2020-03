VIDEO – De Luca virale sui social contro le mascherine della Protezione Civile: “Per sembrare Bugs Bunny o per pulire gli occhiali”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sta già diventando virale un video di Vincenzo De Luca nell’ultimo discorso in diretta social. Il governatore della Regione Campania ha criticato in modo ironico le mascherine messe a disposizione dalla Protezione Civile, diverse dalle mascherine chieste (e ottenute) chirurgiche, FFP2 e FFP3.

Nel video, De Luca sostiene che quelle mascherine siano utili per Carnevale, per somigliare al noto coniglio Bugs Bunny, o in alternativa per pulire gli occhiali.