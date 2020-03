Serie A, nuova data di inizio Campionato: 7-10 giugno, approvate le Final Four ed eliminate alcune gare

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Numerose sono le ipotesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che riflette anche sull’economia dello sport. Nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe emersa una nuova data limite per la ripresa del Campionato, fissata il 7-10 giugno.

CORONAVIRUS, FINAL FOUR E COPPE EUROPEE

Questa data comporterebbe anche il necessario taglio del format delle coppe europee, varando le Final Four ed eliminando qualche gara. Ovviamente, bisogna attenersi all’andamento della situazione legata al Covid-19. Quale presidente, però, avrebbe intenzione di aspettare a tempo indeterminato la possibile ripresa della stagione, ma ciò non sarà possibile poichè le conseguenze ricadrebbero sul Campionato 2020/21.