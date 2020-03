Direttore Asl Napoli 1 Centro: “In arrivo 72 posti in terapia intensiva all’Ospedale del Mare”

Ciro Verdoliva, direttore Asl Napoli 1 Centro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Verdoliva ha parlato dell’impegno profuso da medici, infermieri e di chi sta lavorando per dare agli ospedali di Napoli altri posti in terapia intensiva. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.



“Siamo giocatori in campo e stiamo giocando contro il COVID-19, chi è a casa deve tifare per noi. Se fate invasione di campo, perdiamo a tavolino. A Napoli ci sono tanti ospedali, in 48h abbiamo riconvertito l’Ospedale del Mare con tanti posti per la terapia intensiva. Abbiamo scelto di lasciare quattro ospedali nella rete dell’emergenza ordinaria e straordinaria. Dobbiamo curare i cittadini e la cosa più grave sarebbe lasciar morire le persone perché non possiamo curarle e noi non vogliamo e non possiamo arrivare a questo. Rispetto al Nord abbiamo avuto più tempi e dobbiamo sfruttarlo. De Luca sta triplicando i posti in terapia intensiva e all’Ospedale del Mare, lo ripeto, stiamo costruendo altri 72 posti di terapia intensiva, saranno pronti in 18 giorni“.