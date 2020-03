Brescia, Donnarumma: “Di Lorenzo grande amico, uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo!”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha parlato in un’intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira:

“Sono tre settimane che sono chiuso in casa qui a Brescia, l’unica nota positiva è quella di poter vivere la famiglia a tempo pieno. Di Lorenzo è un grande amico. Le sue qualità si intravedevano già in B. Ha fatto una lunga gavetta, ma adesso è uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo e sono convito che può fare ancora di più. È titolare al Napoli e gioca in Nazionale, sono contento per lui“.