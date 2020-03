Crasson sicuro: “Il Napoli deve vincere per diventare una big. Koulibaly? È il momento giusto di cederlo”

Notizie Napoli, le parole di Crasson su Vertonghen e Koulibaly

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bertand Crasson, ex difensore del Napoli. Il belga ha parlato del possibile arrivo di Vertonghen ed è convinto che la società azzurra, con la vittoria di un trofeo, può essere considerata una grande società. Ecco le sue parole:



“Sono a Bruxelles, sono chiuso in casa. Ho sentito costa sta succedendo in Italia.

Verthonghen al posto di Koulibaly? Non conosco le intenzioni della società su Koulibaly, ma per me bisogna venderlo, il prezzo è ancora buono per il momento della sua carriera. Se devi venderlo, lo devi fare ora.

La squadra azzurra per essere considerata una big come Liverpool, Real Madrid e altre, deve andare in fondo a una coppa. Se riesce a vincere qualcosa avrà la porta aperta per portare in squadra grandi campioni ed è vicino a questo traguardo.

Anche qui in Belgio, c’è grande interesse per il club partenopeo ora, dopo un periodo difficile qualche anno fa. C’è un presidente intelligente, ma manca un po’ di andare in fondo alle competizioni: per essere un grande club devi vincere qualcosa”.