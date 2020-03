Varriale: “Il sistema della Serie A è stato messo a dura prova. Ci sono possibilità di non giocare più”

Enrico Varriale esprime la sua opinione in merito alla ripresa del campionato dopo l’emergenza sanitaria

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel corso della diretta radiofonica di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del Calcio Napoli, è intervenuto il giornalista della Rai, Enrico Varriale, che ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa del campionato a seguito della sospensione per emergenza Covid-19. Ecco quanto evidenziato:

“Lo sport è fermo, ma ci sono tante riunioni per capire se e quando riprendere. E’ arrivata adesso l’indiscrezione del rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo. Indecisione di fondo per la Serie A. Per tornare a giocare a calcio non dovranno più registrarsi nuovi contagi prima per diverso tempo. L’intero sistema è messo a dura prova, non si può rischiare nulla. Prende quota di non giocare più questo campionato.”