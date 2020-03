Ulivieri furioso: “Inutile le riunioni dei presidenti di A, bisogna attendere ciò che dice il governo”

Ulivieri si scaglia contro i presidenti di A

Renzo Ulivieri, presidente dell’associazioni allenatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per quanto riguarda la questione del campionato. Ecco le sue dichiarazioni:



“Non stiamo valutando nulla, è troppo presto per fare ipotesi. Fra una quindicina di giorni si potrà cominciare a mettere qualche idea sul banco. I presidenti di A devono aspettare quello che succede nel mondo, è inutile che fanno riunioni, si deve stare a ciò che dice il governo. Poi si può pensare a fare qualche previsione. Chi deve decidere sono gli esperti, non i presidenti “

RIDUZIONI INGAGGI – “Anche questo è un discorso per perdere tempo. Se si deve fare un sacrificio, bisogna farlo tutti“.



