Borrelli ha la febbre: annullata la consueta conferenza stampa delle 18

Borrelli influenzato, sospesa la conferenza stampa

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, stamane ha accusato dei dei sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, si è deciso di non svolgere, in diretta televisiva, la conferenza stampa delle 18 sul bollettino del Coronavirus. Nonostante questo imprevisto, la Protezione civile garantirà, ugualmente, la sua disponibilità a far diffondere le notizie in diretta attraverso comunicati stampa.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI