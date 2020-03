Pelè: “Cristiano Ronaldo è attualmente il migliore al mondo. Il più forte del passato? Sono io”

Pelè, ha parlato dei grandi calciatori attuali e del passato, in un’intervista a Canal Pilhado, non cita però Maradona nel novero dei più grandi

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pelè, leggenda del calcio brasiliano, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube “Canal Pilhado”. Nelle sue dichiarazioni ha elencato tutti i giocatori più forti al mondo, attuali e del passato. Proprio parlando dei calciatori del passato è spiccata l’assenza di Diego Amando Maradona. Ecco quanto ha dichiarato:

“Oggi il giocatore più forte del mondo è Cristiano Ronaldo. E’ il più coerente, ovviamente non si può dimenticare Messi, che però non è un marcatore. Il migliore della storia? E’una domanda a cui è difficile rispondere, di certo non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho e Ronaldo. In Europa, invece, giocatori come Beckenbauer e Cruyff. Ora non è copla mia ma credo che Pelè fosse migliore di loro.”

A ben vedere il calciatore brasiliano ha dimenticato di fare il nome di Diego Armando Maradona. Coincidenza o una dimenticanza?