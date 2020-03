Non solo maglie, arriva l’annuncio: la Macron produrrà mascherine

L’azienda della Macron pronta ad aiutare nella produzione di mascherine

La Macron, aziende leader nell’abbigliamento sportivo e partner tecnico del Bologna, riconverte in parte la produzione per realizzare mascherine. A riferirlo è il “Corriere di Bologna“, che ha parlato con il CEO della società, Gianluca Pavanello.

“Siamo in contatto con le autorità che censiscono le richieste di materiale sanitario mancante perché in Cina siamo pronti a produrre in alcune fabbriche mascherine di ogni genere, ma anche grembiuli, guanti, calzari e quanto occorre, usa e getta e non. Dobbiamo sapere solo di cosa abbiamo bisogno e il via libera della Protezione civile. Abbiamo una trentina di dipendenti là che possono operare per reperire prodotti certificati. L’importazione avverrà grazie alla nostra piattaforma logistica che distribuisce, anche ora, maglie in tutto il mondo. I primi materiali potrebbero arrivare già in settimana, centinaia di migliaia di pezzi.

Sul lato produzione siamo operativi al 100% perché in Cina e in Asia, dove abbiamo una ventina di impianti, tutto è ripartito come prima. Là siamo stati fermi alcune settimane, meno dello stop, perché l’emergenza si è sovrapposta al capodanno cinese, una vacanza nazionale con le fabbriche comunque chiuse“.

