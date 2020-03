De Laurentiis-Gattuso, retroscena sul contratto dell’allenatore del Napoli: se recede il contratto, restituirà tutto l’ingaggio

La Rosea ha rivelato un retroscena sul contratto dell’allenatore del Napoli

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha rivelato un particolare retroscena riguardante il contratto di Gennaro Gattuso da allenatore del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per far comprendere la sua intransigenza sui contratti, De Laurentiis racconta sempre un curioso aneddoto: ‘Sappiate che mio zio Dino fece sequestrare una villa ad un certo Federico Fellini’. I suoi contratti quindi, che si tratti di cinema o di calcio, sono sempre molto dettagliati. Lo hanno scoperto negli anni soprattutto gli allenatori del Napoli. L’ultimo in ordine di tempo è stato Rino Gattuso: Ringhio ha la possibilità uscire dal contratto che lo legherebbe al club fino al 2021 entro il 30 aprile, ma per farlo dovrebbe rinunciare all’intero anno di ingaggio. In altre parole: se vuoi andartene, hai lavorato gratis per questi ultimi 6-7 mesi”.

