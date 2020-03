Coronavirus, morto un dipendente ANM a Napoli: era tornato dal Nord Italia

Ricoverato al Nuovo Pellegrini, non ce l’ha fatta

Altra vittima per il Coronavirus a Napoli: Ettore Spigno, 61 anni, ispettore di esercizio dell’ANM. Si è spento dopo aver contratto il virus.

L’uomo aveva lavorato il 5 marzo presso l’azienda di trasporti locale poi era andato in ferie per raggiungere le figlie al Nord. Pochi giorni dopo, il 10 marzo, il rientro in città. Dopo qualche linea di febbre e spossatezza aveva avvisato i superiori ed era andato in malattia.

Risultato positivo è stato ricoverato lo scorso 17 marzo al Nuovo Pellegrini, ma non ce l’ha fatta ed è l’ennesima vittima del Covid-19. Secondo Il Roma, una sola persona dell’azienda aveva avuto contatti con lui nelle sule ultime ore di lavoro, ma sta bene e non è positivo.

