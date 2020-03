Coronavirus, Ascierto: “Sperimentazione in corso, c’è un cauto ottimismo. Voglio ringraziare De Laurentiis”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In onda su Radio Marte è intervenuto Paolo Ascierto dell’Istituto Pascale di Napoli.

“La sperimentazione è in corso, va avanti con lo studio prospettico. Non abbiamo ancora dati. C’è un segnale di attività del farmaco: dai 5 intubati al Cotugno, 4 sono stati estubati ed alcuni sono già in reparto. Altri 11 che non erano intubati, 8 sono migliorati in 24/48 ore. Ci vuole cauto ottimismo: il dato deve venire da un rigore scientifico.

Il farmaco agisce sulla reazione che l’organismo ha contro il virus, nella grave insufficienza respiratoria da polmonite grave. Il virus, se non porta complicazioni, è curabile. Questo è quello che pensiamo. Il confronto con i colleghi cinesi e l’azienda farmaceutica che ci ha messo il Tocilizumab a disposizione gratuita, ci ha spinto a chiedere la sperimentazione all’AIFA. Io sono sicuro che ci sarà un vaccino, ma non può esserci già domattina. I tempi sono di circa un anno: serve sperimentazione e dati. Ci sono antivirali come quello per l’Ebola ma non è sul mercato. L’estate dovrebbe venirci incontro in quanto il virus dovrebbe morire intorno ai 27/28 gradi.

C’è chi ipotizza che la partita di coppa dell’Atalanta abbia fatto scoppiare l’epidemia. E’ assurdo che con la zona rossa a Bergamo, i tifosi dell’Atalanta siano stati a Lecce.

Per Napoli-Barcellona siamo sereni, il periodo di incubazione è passato.Voglio ringraziare De Laurentiis perchè ci sta dando una mano importante in questa situazione di emergenza. Grazie Presidente!”