Ancelotti, clausola sull’addio al Napoli: avvisare direttamente De Laurentiis in caso di interesse per calciatori azzurri

Ancelotti ha già chiamato De Laurentiis per Allan e potrebbe farlo anche per Koulibaly

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna ha rivelato un importante retroscena relativo al divorzio tra Ancelotti ed il Napoli e la conseguente firma di Ancelotti con l’Everton. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis, all’interno delle varie clausole per il divorzio, si è riuscito a garantire due cose fondamentali: Ancelotti non avrebbe potuto dare giudizi specifici sulla squadra azzurra ed inoltre il tecnico emiliano avrebbe dovuto chiamare direttamente il patron azzurro, qualora avesse voluto qualche calciatore del Napoli”.

“Il tecnico di Reggiolo ha ovviamente rispettato queste clausole, chiamando De Laurentiis per ricevere informazioni su Allan e Koulibaly. L’interesse dell’Everton di Ancelotti non è un mistero, ma le parti non sono riuscite a concludere a gennaio. La trattativa è stata rinviata a data da destinarsi. Il club di Liverpool, intenzionato a ritrovare il prestigio perduto, sarebbe interessato anche a Kalidou Koulibaly. Ancelotti stravede per il difensore senegalese e potrebbe alzare nuovamente la cornetta per avvisare De Laurentiis”.

