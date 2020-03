46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La data del 3 maggio per la ripresa del campionato non è fattibile, neppure a porte chiuse. Non ci sono le condizioni per iniziare ed è probabile che già nelle prossime ore arrivi questo annuncio. Scrive così l’edizione odierna de Il Mattino che ipotizza la partenza due settimane dopo, cioè a metà maggio, e si sforerà luglio.

Domani nella Confindustria del calcio se ne parlerà: in Lega i club andranno alla ricerca di una scelta condivisa da tutti.