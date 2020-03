Rep – Allenamento via tv: ad ogni calciatore inviato tapis roulan e bici, la situazione

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’emergenza Coronavirus non permette il ritorno degli allenamenti per gli azzurri. L’edizione odierna de La Repubblica svela come trascorrono le giornate i giocatori del Napoli.

Il club organizza collegamenti televisivi degli istruttori con i giocatori a casa. Video, come insegnano le università ed ha anche attrezzato palestre a domicilio con tapis roulant e bici, scrive il quotidiano. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna aggiunge che Gattuso ed il suo staff inviano video con suggerimenti per assolvere al lavoro aerobico: agli azzurri spedito anche un pallone del campionato per palleggiare.