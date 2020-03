Incontro ADL-Gattuso 6 marzo: poste le basi per il rinnovo, aspetto economico da sistemare

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso si è guadagnato la riconferma sul campo: ha recuperato una squadra in piena bagarre ed in virtù delle 7 vittorie nelle ultime 9 partite.

L’edizione odierna di TuttoSport scrive che nell’incontro avuto a Castel Volturno lo scorso 6 marzo con De Laurentiis e Chiavelli sono state gettate le basi per un accordo fino al 2023, però serviranno altri appuntamenti in futuro per sistemare l’ aspetto economico.

Inoltre “Ringhio ha chiesto un attaccante centrale avvezzo al gol, un centrocampista giovane un esterno sinistro, un difensore centrale al posto eventualmente di Koulibaly o di Maksimovic ed un portiere esperto se dovessero essere ceduti Karnezis e Meret” aggiunge il quotidiano.