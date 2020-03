Coronavirus, in Germania il Wolfsburg riprende gli allenamenti: piovono critiche dal web

Il Wolfsburg annuncia su twitter che la squadra riprende gli allenamenti

In Germania, il Wolfsburg, club di Bundesliga, ha ripreso oggi le attività agonistiche. Il club ha ufficializzato il ritorno in attività della squadra attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. Le attività riprenderanno nel rispetto delle norme igieniche all’interno della sala pesi, in piccoli gruppi. La società tedesca ha giustificato la decisione in vista della possibilità che la stagione riprenda il 3 aprile. Sui social però molti tifosi, avversari e non, hanno criticato la scelta della società, che ha così deciso di nascondere le risposte al proprio tweet.

Di seguito il tweet del Wolfsburg: