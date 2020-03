Pres. gruppo medici di Serie A, Castellacci: “Ripresa del Campionato a maggio? Ipotesi priva di buon senso!”

Castellacci sulla ripresa della Serie A

NOTIZIE CALCIO – A “Radio Kiss Kiss Napoli” è intervenuto Enrico Castellacci, presidente del gruppo medici sportivi della Serie A e ex storico medico sociale della Nazionale italiana, parlando della ipotesi sulla ripresa del Campionato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA DEL CAMPIONATO A MAGGIO

“Le perplessità le abbiamo tutti anche perché non abbiamo ben chiaro la data del picco e la fase di decrescita. Questo ci fa ipotizzare delle date, senza avere delle certezze. Certamente quella di maggio mi sembrerebbe difficile, considerando che in Cina l’emergenza è iniziata due mesi prima di noi e il loro Campionato ipoteticamente riprende a maggio. Noi partiamo con due mesi di ritardo. Mi sembrerebbe priva di buon senso l’ipotesi di maggio. Poi la speranza ci può portare a programmare tutte le date che vogliamo ma bisogna essere realisti. Io ritengo che se avessimo fortuna e in questa settimana si raggiungesse il picco, giugno/luglio potrebbe essere ipotizzabile ma maggio no”.

ASPETTO PSICOLOGICO DEI GIOCATORI

“Non mi creerei tante problematiche mentali. In questo momento, andare a vedere se c’è un problema psicologico mi sembrerebbe poco di buon senso. L’atleta professionista è costretto a stare a domicilio. I medici sociali del calcio insieme ai preparatori hanno dato delle schede. Certo, non è come in campo. Loro dovranno poi avere giorni come se andassero in ritiro per essere pronti a livello agonistico. Io capisco che ci possono essere problemi psicologici, ma non mi allarmano più di tanto”.

