Alvino: “Non credo che Milik resterà a Napoli, non ci sono le condizioni. La cessione potrebbe avvenire di comune accordo”

Alvino parla del futuro di Arek Milik a Napoli

Carlo Alvino, noto giornalista partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il futuro di Milik? Io credo che non ci siano le condizioni per pensare che la storia tra Arek Milik ed il Napoli possa continuare. Il discorso rinnovo è in fase di stallo, nessuna delle due parti fa un passo avanti. Le strade potrebbero separarsi di comune accordo. Milik non ha mai nascosto la voglia di essere considerato un titolare puro, ma nel Napoli questo lusso non è concesso a nessuno. In più, l’imminente arrivo di Petagna e i movimenti di mercato del Napoli in attacco, mi fanno pensare questo”.

