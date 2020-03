SKY – Il Napoli riparte da Gattuso e Boga: in 6 verso la cessione

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È partita la rivoluzione in casa Napoli. Questi giorni di quarantena possono aiutare i vertici a stabilire anche un futuro per il progetto tecnico. Cessioni pesanti, in primis. Si ripartirà da Gennaro Gattuso, che è pronto ad apporre la firma sul rinnovo (come Zielinski).

Sicuri della partenza Llorente e Younes, cui potrebbero aggiungersi Callejon, Milik, Allan e Ghoulam. Il futuro di Koulibaly e di Fabiàn Ruiz, invece, è un’incognita.

La sensazione però è che dinanzi ad un’offerta sostanziosa entrambi possano fare le valigie. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il primo nome inseguito è quello di Boga. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.