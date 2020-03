Duello di mercato tra Napoli e Roma per Faraoni dell’Hellas Verona

Napoli e Roma su Faraoni, esterno basso dell’Hellas Verona

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha scritto di quello che si preannuncia un duello di mercato tra Napoli e Roma per Davide Faraoni, esterno basso dell’Hellas Verona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Verona di Juric è ricco di pezzi pregiati. Alcuni, come Rrahmani e Amrabat, sono stati già venduti, rispettivamente a Napoli e Fiorentina. Per altri invece, come Kumbulla e Faraoni, si preannuncia un estate infuocata dal punto di vista del mercato. In particolare sull’esterno basso degli scaligeri sono in forte pressing Napoli e Roma. Il Verona ha acquistato Faraoni nel corso del mercato invernale dello scorso anno dal Crotone. Faraoni è stato una pedina fondamentale per la promozione in Serie A ed ora si sta consacrando come un big nel suo ruolo. È un calciatore completo e polivalente, all’occorrenza può essere schierato anche in mediana. I riflettori di mercato sono puntati su di lui, la valutazione è di circa 10 milioni di euro”.

