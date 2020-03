Coronavirus, slitterà il rientro in campo del Napoli: gli allenamenti non riprenderanno il 25 marzo

Il Mattino svela una novità sulla ripresa degli allenamenti del Napoli

Secondo quanto riportato da una nota ufficiale, diffusa dal Napoli nei giorni scorsi, gli allenamenti dovrebbero riprendere il 25 marzo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino però, si va verso uno slittamento del rientro in campo degli azzurri. La data del ritorno degli allenamenti per il Napoli era già slittata dal 18 al 23 marzo e poi successivamente fu rinviata ulteriormente al 25 marzo, ma si va verso un altro rinvio. Lo slittamento sarà verosimilmente di quattro o cinque giorni, con lo stop alle attività che però potrebbe poi successivamente prolungarsi in maniera ulteriore. È attesa nelle prossime ore una comunicazione ufficiale in questo senso. Il rientro in campo degli azzurri, dipenderà dalla diffusione del Coronavirus.

