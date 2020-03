Il procuratore capo: “Chi viola la quarantena e ha avuto contatti con positivi rischia fino a 12 anni!”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Quanto rischia chi viene fermato e non ha validi motivi per uscire di casa? Rischia una multa o addirittura l’arresto? Lo spiega il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, ai taccuini di Repubblica. Queste le sue parole:

CORONAVIRUS, QUANTO RISCHIA CHI VIENE FERMATO

“Ognuno deve fare la sua parte in nome di un principio superiore. Un pezzo importante del Paese sta facendo uno sforzo impressionante, non possiamo tradirlo con comportamenti superficiali. Senza contare che le conseguenze penali possono essere gravissime, chi commette reati contro la salute pubblica rischia fino a 12 anni di carcere“.

“C’è un importante effetto deterrente, per chi esce senza un motivo di necessità o di lavoro è previsto l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 206 euro, mentre chi si macchia di fatti più gravi come violare la quarantena per aver avuto contatti a rischio o perché positivo rischia concretamente una condanna di diversi anni – spiega Creazzo – Certo le sanzioni da sole non bastano, la battaglia contro l’epidemia non può che passare da un generalizzato rispetto delle regole. Non si tratta di una opzione etica ma di una scelta di convenienza, in nome di un obiettivo comune”